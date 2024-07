Obama elogia a Biden por su vida de servicio al pueblo estadounidense

El expresidente de Estados Unidos Barack Obama (2009-2017) expresó su gratitud hacia el actual mandatario Joe Biden por su «vida de servicio al pueblo estadounidense».

Esto luego de que Biden anunciara su decisión de retirarse de la carrera presidencial para la reelección.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, Obama destacó la dedicación de Biden a lo largo de su carrera política, citando las palabras del presidente sobre la importancia de la causa nacional por encima de los intereses personales.

«Joe Biden se ha mantenido fiel a estas palabras una y otra vez durante toda una vida de servicio al pueblo estadounidense. Gracias, presidente», escribió Obama.

Joe Biden has been one of America’s most consequential presidents, as well as a dear friend and partner to me. Today, we’ve also been reminded – again – that he’s a patriot of the highest order.

Here’s my full statement: https://t.co/Bs2ZumFXxe

— Barack Obama (@BarackObama) July 21, 2024