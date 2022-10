“La democracia no funciona por sí misma. Depende de nosotros. Estas elecciones requieren que cada uno de nosotros asumamos nuestra parte. (…) Entiendo que la democracia no parezca una prioridad ahora, pero hemos visto qué pasa en otras partes del mundo si la abandonamos”, dijo en Atlanta, según reportó la agencia española de noticias Efe.

Ese escaso margen hace que Georgia concentre todas las miradas. Los demócratas controlan actualmente el Senado y la Cámara de Representantes, pero ostentan el poder en la Cámara Alta solo por el voto de desempate de la vicepresidenta del país, Kamala Harris, y no pueden permitirse perder ningún escaño.

“Entre 2 visiones distintas de EEUU”

En un acto paralelo en Philadelphia, el actual inquilino de la Casa Blanca, Joe Biden, insistió en que los comicios de noviembre no son un referendo a sus primeros dos años de mandato, sino una elección “entre dos visiones muy distintas de Estados Unidos”, de acuerdo con The Associated Press.

Añadió que en enero de 2021, a su llegada al poder, heredó una economía "rota", y, como en otros mítines, recordó algunos logros de su liderazgo, como la creación de diez millones de puestos de trabajo o la aprobación de la Ley para la Reducción de la Inflación.