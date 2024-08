Obama Apoya a Tim Walz como Vicepresidente de Harris.

El expresidente Barack Obama ha elogiado la decisión de la vicepresidenta y candidata demócrata a la Presidencia, Kamala Harris.

«Al elegir a Tim Walz como su vicepresidente de entre un grupo de destacados demócratas, Kamala Harris ha elegido a un socio ideal y deja claro qué es exactamente lo que defiende», escribió Obama.

En el comunicado, Obama subrayó la importancia del papel de un vicepresidente y destacó la «experiencia» y «valores e integridad» de Walz.

«Como la vicepresidenta Harris, el gobernador Walz cree que el gobierno trabaja para servirnos (…) Michelle y yo no podríamos estar más felices por Tim y Gwen, su familia y nuestro país», agregó Obama.

Like Vice President Harris, Governor @Tim_Walz believes that government works to serve us. Not just some of us, but all of us. That’s what makes him an outstanding governor, and that’s what will make him an even better vice president. Michelle and I couldn’t be happier for Tim… pic.twitter.com/s0RmVs7bGL

— Barack Obama (@BarackObama) August 6, 2024