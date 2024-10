Obama advierte a los hombres que no votan por Kamala Harris.

En un reciente evento de campaña, el expresidente Barack Obama lanzó un llamado directo a los votantes masculinos afroamericanos que se niegan a apoyar a Kamala Harris, acusándolos de sexismo y enfatizando la importancia de su apoyo en la próxima elección.

Obama se encontraba en una oficina de campaña para agradecer a los voluntarios, pero aprovechó la ocasión para abordar la falta de entusiasmo hacia la candidata demócrata.

Obama observó que, según informes, la energía y la participación de los votantes en la comunidad negra no se comparan con la que él había experimentado durante su propia campaña.

«No hemos visto el mismo tipo de energía y participación en todos los sectores de nuestros vecindarios y comunidades», indicó.

«Esto parece ser más pronunciado entre los hermanos», refiriéndose a los hombres afroamericanos.

Former President Barack Obama urged Black men to step up their support for Vice President Kamala Harris. https://t.co/k04WPmpHBT pic.twitter.com/IyYJdDfNht

— Forbes (@Forbes) October 11, 2024