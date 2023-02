Justo cuando se filtró un video en el que Clara Chía y Piqué son asediados en las calles de España, ella se estampa contra un letrero y ambos se burlas del paparazzo que los siguió, ahora la ex novia del ex futbolista de nombre Núria Tomás es noticia gracias a que acaba de anunciar su boda con el padre de su pequeño hijo…

Y es que Gerard Piqué estaba de novio con Núria Tomás cuando de la nada rompieron y meses después se le vio junto a Shakira por lo que se dijo que aparentemente habría engañado a la española con la colombiana y ahora es su ex la que da la noticia de que tendrá boda con el papá de su hijo, pero ¿es idéntico al ex futbolista?

¿Shakira está pagando un karma con Piqué? Aparentemente, el ex futbolista le habría sido infiel a su novia de hace años, Núria Tomás con la colombiana, por lo que en todo el drama actual que vive la cantante habrá personas que no la consideran del todo una ‘víctima’, puesto que se le estaría regresando lo que hace más de una década vivió.

Las fotografías con las que acompañó la noticia dan cuenta de su amor por el empresario Agus Puig quien sorprendió por el enorme parecido que guarda con Gerard Piqué pues también tiene ojos azules y la barba la usa de manera similar al ex de Shakira lo que sin duda impactó en muchas personas que se enteraron de lo que sucede con Núria Tomás.

Núria Tomás quedó destrozada cuando supo que Shakira le dedicó la canción ‘Loca’, sobretodo por la estrofa en la que rezaba: “Mientras ella te complace con todos tus caprichos, yo te llevo al malecón por un caminito. Me dicen que tu novia anda con un rifle, porque me vio bailando mambo pa’ ti, ¿qué no lo permite? Yo no tengo la culpa de que tú te enamore’. Mientras él te compra flores yo compro cond- uh!”, lo que dejó en claro que al colombiana sabía que Piqué tenía novia cuando ya coqueteaba con ella.

Shakira estaría viviendo una venganza pero basada en algo que ella misma hizo

Poca gente sabe que Núria Tomás ex novia de Piqué quedó devastada cuando supo que el ex futbolista estaba saliendo con Shakira cuando aún no terminaba su noviazgo de años con ella, por lo que ahora el karma que estaría viviendo la colombiana con Clara Chía sería similar a lo que la española vivió hace más de 12 años.

Aunque se dijo que el pasado 2 de febrero, Shakira sacaría una canción junto a Karol G también dedicada a Piqué, eso no sucedió y ahora se rumora que la siguiente colaboración de la colombiana podría ser con Manuel Turizo, pues aparentemente se filtró ya una estrofa que supuestamente dice: “Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué. Quedo con ganas de más, queriendo beber de una copa vacía”, se escucha cantar a la de Colombia. AQUÍ PUEDES VER LA PUBLICACIÓN DE LA EX DE PIQUÉ SOBRE SU BODA. Algunas imágenes de esta nota provienen de este y este videos.