119.000 nuevos empleos en septiembre, pero el desempleo también crece

Los nuevos puestos de trabajo crecieron en septiembre, pero el desempleo también subió. Sectores con avances y áreas con pérdidas preocupan.

El país agregó 119.000 nuevos puestos de trabajo en septiembre.

Importa porque el crecimiento no fue suficiente para frenar el desempleo.

Lo que viene: más ajustes en sectores con pérdidas y atención al mercado laboral.

El mercado laboral de Estados Unidos presentó señales mixtas en septiembre.

Aunque se generaron 119.000 empleos, la tasa de desempleo subió a 4.4%, su nivel más alto en cuatro años.

Algunos sectores crecieron, especialmente salud y alimentos, mientras transporte y manufactura registraron caídas.

Para miles de trabajadores hispanos, estas cifras reflejan un mercado competitivo donde encontrar estabilidad es cada vez más complejo.

Nuevos puestos de trabajo y sectores en movimiento

El informe laboral mostró una economía que avanza lentamente. Sin embargo, algunos sectores sí aportaron movimiento importante.

Dónde crecieron los nuevos puestos de trabajo

Salud : +43,000, sobre todo en hospitales y servicios ambulatorios.

: +43,000, sobre todo en hospitales y servicios ambulatorios. Restaurantes y bares : +37,000.

: +37,000. Ocio y hospitalidad : +47,000.

: +47,000. Comercio minorista: +13,900.

Estos sectores suelen ser claves para trabajadores hispanos por su alta demanda y flexibilidad.

Otros sectores tuvieron caídas. Esto refleja cambios en la economía y ajustes por parte de los empleadores.

Sectores afectados por el aumento del desempleo

Transporte y almacenamiento: –25,000.

Manufactura: –6,000.

Servicios profesionales y empresariales: descenso por la caída en trabajos temporales.

Gobierno federal: –3,000 en septiembre y 97,000 desde enero.

La revisión de cifras previas mostró que empleadores redujeron personal por segunda vez este año.

Además, algunos empleadores enfrentaron efectos de aranceles a importaciones y comenzaron a integrar inteligencia artificial en ciertos puestos.

Esto redujo la necesidad de personal en áreas específicas.

Aunque esto genera preocupación, algunos economistas señalaron que aún es temprano para hablar de una tendencia irreversible.

Impacto en la comunidad latina

El crecimiento en sectores como salud, alimentos y hospitalidad abre oportunidades inmediatas para trabajadores hispanos.

Son empleos donde muchas personas tienen experiencia previa y pueden incorporarse rápido.

Por otro lado, las pérdidas en transporte y manufactura afectan directamente a miles de hispanos que dependen de estos empleos.

La subida del desempleo refleja un mercado más competitivo y la necesidad de observar las áreas donde sí está creciendo la contratación.

Qué dicen los expertos

Economistas citados por ABC News indicaron que, aunque los despidos reflejan un mercado debilitado, “probablemente sea demasiado pronto para alarmarse”. Señalaron que la incorporación de IA en industrias específicas influye en estas cifras.

Qué sigue

El mercado laboral será monitoreado en los próximos meses.

Se esperan más recortes en el gobierno federal y ajustes en sectores con pérdidas.

Las cifras de fin de año permitirán saber si septiembre fue un punto aislado o una señal de un cambio mayor.

Para la comunidad hispana, será clave identificar sectores en crecimiento y buscar oportunidades donde la demanda laboral se mantiene fuerte.