Nuevos operativos contra migrantes en Florida

Operativos contra migrantes en Florida.

Dicen quiénes deberán de ser deportados.

La postura de Ron DeSantis.

El condado de St. Johns, ubicado en la soleada Florida es conocido por ser hogar de la ciudad más antigua de los Estados Unidos.

Ahora, la localidad ha intensificado sus esfuerzos en el control migratorio.

Bajo la dirección del sheriff Robert Hardwick, las autoridades locales han establecido una colaboración estrecha con agencias federales como ICE y la Patrulla Fronteriza.

Especialmente para aplicar las leyes migratorias con mayor rigor.

Detención a migrantes en situación irregular

Hardwick, en una entrevista exclusiva con ‘Fox News’, destacó la implementación del programa 287(g).

El cual permite a su departamento identificar y detener a migrantes en situación irregular, especialmente aquellos con antecedentes criminales.

«Los agentes están en la Interstate 95, colaborando con ICE, ERO (Enforcement and Removal Operations) y Customs and Border Patrol, no solo para hacer cumplir las leyes de inmigración», dijo.

«Sino también para combatir el tráfico de personas, el narcotráfico y la posesión ilegal de armas», afirmó el sheriff Robert Hardwick.