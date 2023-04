LES CAMBIAN LA DINÁMICA Y SUCEDE LO INESPERADO. Anuncian y sorprenden los nominados a abandonar 'La Casa de los Famosos' esta semana

La salida de Dania Méndez fue polémica de La Casa de los Famosos 3

Nuevos nominados esta semana para salir del reality show

‘La Casa de los Famosos 3’ está en sus últimas semanas

La más reciente expulsada de ‘La Casa de los Famosos 3’ fue Dania Méndez y nadie de sus ex compañeros del reality show de Telemundo demostró tristeza por su salida, por lo que afuera, a la mexicana le ha dio ‘como en feria’ al ver que sus ‘amigos’ no eran tanto como así lo consideraba ella, sin embargo ya hay nuevos nominados para la próxima eliminación.

Y es que a tres semanas de que el reality show de Telemundo termine, las cosas comienzan a perfilarse para la gran final de una tercera temporada que ha dejado mucho qué desear y que no se iguala ni en éxito ni en polémica a las dos ediciones anteriores que tenían personajes destacados y claros favoritos… acá, a excepción de Pepe Gámez y Madison Anderson, no hay mucho de preferencias por el público.

¿A Dania Méndez nadie la extrañó?

Lejos de molestarse con sus ex compañeros como Paty Navidad, La Materialista, José Rodríguez y Raúl por no entristecerse porque fue expulsada, Dania Méndez prefirió irse contra Madison Anderson por supuestamente tener una actitud altanera y soberbia con ella, cuando en la transmisión en vivo, la ex reina de belleza no festejó precisamente por respeto a la eliminada.

Por si fuera poco, a la mexicana le tocó reencontrarse con su ex compañera Nicki Chávez quien no tuvo piedad y la dejó callada al asegurar que Madison no tuvo más que buenas palabras con ella y consideraba injusto que la misma Dania Méndez se portara grosera con la ex reina de belleza a lo que la ex Acapulco Shore no supo ni qué decir.