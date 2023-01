Nuevos documentos clasificados son encontrados en oficina de Biden

Rápidamente esto aumenta los motivos para que las personas sigan comparando el caso de Biden con el de el ex presidente Donald Trump. Y es que a pesar de que son pocas las similitudes en los casos, la gente no ha dejado de comparar las situaciones de los mandatarios.

El lugar donde se encontraron los documentos

Según informó la agencia The Associated Press, los documentos fueron encontrados por el mismo grupo de abogados del presidente al interior de las oficinas del Penn Biden Center for Diplomacy and Engagement. Lugar fundado por el demócrata cuando aún era el vicepresidente de Barack Obama.

El asesor especial del mandatario, Richard Sauber declaró que desde el descubrimiento de los documentos, los abogados de Biden han cooperado con los Archivos y el Departamento de Justicia. Todo un proceso con el fin de garantizar que los registros de la Administración Obama-Biden se encuentren en posesión de los Archivos.