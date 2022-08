Razón por la que el periodista argentino se dio a la tarea de dar nuevos detalles sobre la salud del querido comediante mexicano, fue mediante un video publicado a través de la cuenta oficial de Chisme No Like dentro de la plataforma de YouTube donde compartió el cómo se encuentra el protagonista de ‘Hombre al agua’. Archivado como: Salud de Eugenio Derbez.

Fue el querido presentador de Chisme No Like, Javier Ceriani quien ofreció detalles de la salud del comediante mexicano, sin duda la noticia de que Eugenio Derbez tendría que ser operado de emergencia causó gran preocupación para sus fieles seguidores quienes desean saber cómo se encuentra actualmente el también productor .

Alrededor de las 23 horas en Los Ángeles, California fue que Javier Ceriani compartió un en vivo en donde reveló nuevos detalles sobre Eugenio Derbez, “Son más o menos las 11 de la noche aquí en Los Ángeles en Hollywood, debe ser la 1 a.m en México… Última hora, está todo el mundo preocupado por Eugenio Derbez y como siempre primeros en Chisme No Like, todo el mundo quiere saber que le está pasando a Eugenio Derbez”, señaló el periodista.

Javier Ceriani revela que parte del cuerpo del comediante resultó destrozada

“Primeramente el comunicado es un poco duro y difícil porque dice ‘un accidente’, digo la palabra ‘accidente’ tiene mucha connotación en el escrito de la mujer de Eugenio… Eso denota que pudo haber sido en un lugar de trabajo, de filmación en donde quede el precedente de que se lastimó haciendo una actividad”, argumentó Javier Ceriani.

Posteriormente reveló qué parte le resultó lesionada al querido comediante, "Te voy a decir aquí en Chisme No Like en exclusiva primero que nadie que parte del cuerpo Eugenio Derbez se destruyó… Señoras y señores confirmado, atención porque no lo quiso decir su mujer, no lo quiso decir nadie del equipo de Eugenio Derbez ni su equipo de prensa, confirmado que es el hombro todo destruido", expresó el presentador de Chisme No Like.