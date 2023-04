De acuerdo con diversas especulaciones, la herencia de Joan Sebastian todavía no acaba de ser repartida, sin embargo ahora con el fallecimiento de su hijo Julián, no se sabe qué pasará con la parte que su padre le heredó, sin embargo algunos informes han dado a conocer más detalles.

Entonces, entre la enorme propiedad que fue la herencia del rancho que le dejó su padre a Julián, y con él no formando más parte de éste plano, se dio a conocer que el terreno equivale a 11 millones de dólares aproximadamente. Según Telemundo, el joven tenía planeado construir un restaurante.

Revelan nuevos detalles de la herencia de Julián Figueroa: ¿Quién será el beneficiado?

Y es que el rancho no lo es todo, si no que Joan le dejó de herencia a su hijo una colección de relojes de lujo, fue el mismo Julián quien confesó en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, tenerlos: “Yo tengo relojes que me regaló mi papá cuando nací y en mis cumpleaños”, dijo.

Lo que naturalmente pertenecía al joven cantante Julián Figueroa, tendría que pertenecer a su pequeño hijo José Julián, quien tiene apenas 5 años. Sin embargo, no se ha confirmado ningún detalle al respecto, ya que al parecer a la viuda de Julián también tendría que tocarle un cierto porcentaje.