Nuevo recorte de tasas en diciembre ¿Cómo afectará tu crédito hipotecario y refinanciamiento?
Publicado el 11/27/2025 a las 09:01
- La Reserva Federal analiza un nuevo recorte de tasas en diciembre.
- Una decisión así influiría en tasas de interés y créditos clave.
- El mercado espera señales claras sobre inflación y empleo.
La posibilidad de un ajuste monetario en diciembre volvió a reactivar el debate sobre el rumbo económico del país.
Jerome Powell insistió en que un nuevo recorte de tasas no es una decisión asegurada, aunque la inflación se aproxima al objetivo del 2% y el mercado laboral muestra señales de enfriamiento.
Aun así, Goldman Sachs prevé que el FOMC sí avanzará con un recorte. Para millones de familias, especialmente quienes buscan hipotecas o refinanciamiento, la decisión será fundamental.
Señales que apuntan hacia un nuevo recorte de tasas en diciembre
Las declaraciones más recientes del presidente de la Reserva Federal fueron claras:
- La inflación, descontando efectos arancelarios, está cerca del 2%.
- El mercado laboral continúa enfriándose de manera paulatina.
- La Fed quiere actuar con prudencia ante la fragilidad del empleo.
Goldman Sachs Research sostiene que la debilidad en los indicadores laborales “es genuina” y no cambiará lo suficiente antes de diciembre.
Por eso mantiene su previsión de un recorte este año y dos adicionales en 2026, lo que ubicaría la tasa terminal entre 3 y 3,25%.
🔥BREAKING🔥
🎯Las PROBABILIDADES de que se recorte la tasa en Diciembre se DISPARARON al 80%
👀Esto ocurre luego de que Daly de la FED afirmara: «el mercado laboral es ahora el mayor riesgo y respalda un recorte en diciembre»
«El empleo se está enfriando más rápido de lo… pic.twitter.com/0EYBBEzzS1
— Catalina Castro (@techconcatalina) November 24, 2025
Además:
La probabilidad de que la tasa se reduzca a 3,50–3,75% el 10 de diciembre es de 85,1%, según CME FedWatch.
En 2024 y 2025, los mercados adelantaron movimientos de la Fed, ajustando tasas antes de las reuniones oficiales.
El panorama cambió aún más tras el discurso del presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, quien enfatizó que los riesgos de un mercado laboral debilitado superan los riesgos inflacionarios.
Para él, existe margen para ajustar la postura monetaria hacia un nivel neutral.
Cómo afecta un posible ajuste de tasas de interés
Para las familias hispanas, las tasas de interés no son un concepto técnico. Son una variable que impacta directamente su vida diaria.
En la práctica, un recorte podría significar:
- Pagos mensuales más bajos en préstamos de corto plazo.
- Alivio temporal en tarjetas de crédito y financiamiento de autos.
- Condiciones más favorables para pequeñas empresas.
Pero cuando hablamos de tasas hipotecarias, la historia cambia. Aunque suelen seguir las tendencias de la tasa de fondos federales, no dependen completamente de ella. En 2024, por ejemplo:
- Las tasas bajaron antes de la reunión de septiembre.
- Volvieron a subir después, pese a los recortes posteriores.
En 2025 ocurrió algo similar. Esto refleja que los movimientos hipotecarios responden también a expectativas económicas y comportamiento de los bonos del Tesoro.
Para la comunidad latina, que tiene un creciente interés en comprar vivienda, este vaivén dificulta la toma de decisiones.
Sin embargo, un nuevo recorte de tasas sí puede abrir oportunidades para refinanciar o planear una compra, especialmente si se monitorea el mercado con anticipación.
Qué dicen las fuentes citadas
John Williams fue directo al señalar que “los riesgos a la baja del empleo han aumentado”, mientras que los riesgos inflacionarios disminuyen ligeramente.
Esto, según su evaluación, justifica un ajuste adicional en diciembre.
Jan Hatzius, de Goldman Sachs, explicó que el informe de empleo de septiembre “podría haber sellado un recorte de 25 puntos básicos” para la reunión del 9 y 10 de diciembre, según informa Fortune.
Sus análisis refuerzan el escenario que los mercados ya anticipan.
Qué sigue para las tasas hipotecarias y el mercado
Si la Reserva Federal confirma un nuevo recorte de tasas:
- Las tasas hipotecarias podrían reaccionar antes del anuncio.
- La magnitud del impacto dependerá del comportamiento del empleo.
Los mercados podrían interpretar el recorte como señal de preocupación económica, moderando el descenso de las tasas hipotecarias.
Para las familias hispanas, diciembre será un momento clave para evaluar si conviene refinanciar, iniciar un proceso de compra o esperar señales más estables.