Nuevo recorte de tasas en diciembre ¿Cómo afectará tu crédito hipotecario y refinanciamiento?

La Reserva Federal analiza un nuevo recorte de tasas en diciembre.

Una decisión así influiría en tasas de interés y créditos clave.

El mercado espera señales claras sobre inflación y empleo.

La posibilidad de un ajuste monetario en diciembre volvió a reactivar el debate sobre el rumbo económico del país.

Jerome Powell insistió en que un nuevo recorte de tasas no es una decisión asegurada, aunque la inflación se aproxima al objetivo del 2% y el mercado laboral muestra señales de enfriamiento.

Aun así, Goldman Sachs prevé que el FOMC sí avanzará con un recorte. Para millones de familias, especialmente quienes buscan hipotecas o refinanciamiento, la decisión será fundamental.

Señales que apuntan hacia un nuevo recorte de tasas en diciembre

Las declaraciones más recientes del presidente de la Reserva Federal fueron claras:

La inflación, descontando efectos arancelarios, está cerca del 2%.

El mercado laboral continúa enfriándose de manera paulatina.

La Fed quiere actuar con prudencia ante la fragilidad del empleo.

Goldman Sachs Research sostiene que la debilidad en los indicadores laborales “es genuina” y no cambiará lo suficiente antes de diciembre.

Por eso mantiene su previsión de un recorte este año y dos adicionales en 2026, lo que ubicaría la tasa terminal entre 3 y 3,25%.

🔥BREAKING🔥 🎯Las PROBABILIDADES de que se recorte la tasa en Diciembre se DISPARARON al 80% 👀Esto ocurre luego de que Daly de la FED afirmara: «el mercado laboral es ahora el mayor riesgo y respalda un recorte en diciembre» «El empleo se está enfriando más rápido de lo… pic.twitter.com/0EYBBEzzS1 — Catalina Castro (@techconcatalina) November 24, 2025

Además:

La probabilidad de que la tasa se reduzca a 3,50–3,75% el 10 de diciembre es de 85,1%, según CME FedWatch.

En 2024 y 2025, los mercados adelantaron movimientos de la Fed, ajustando tasas antes de las reuniones oficiales.

El panorama cambió aún más tras el discurso del presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, quien enfatizó que los riesgos de un mercado laboral debilitado superan los riesgos inflacionarios.

Para él, existe margen para ajustar la postura monetaria hacia un nivel neutral.