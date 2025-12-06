Indiana aprueba polémico mapa que favorece al partido de Trump rumbo a 2026

Indiana aprueba polémico mapa

Republicanos buscan más escaños

Demócratas denuncian manipulación

Segun informa la agencia EFE, La Cámara de Representantes de Indiana aprobó un nuevo mapa del Congreso impulsado por los republicanos y diseñado para otorgar al partido dos escaños adicionales en las elecciones de 2026.

La votación terminó con 57 votos a favor y 41 en contra, reflejando un profundo desacuerdo partidista sobre el futuro electoral del estado.

La propuesta generó tensiones inmediatas con el Senado estatal, donde los líderes republicanos han señalado que aún no existe suficiente apoyo para ratificar el proyecto.

La presión política aumenta mientras el presidente Donald Trump respalda la estrategia de redistribución electoral como parte de su agenda nacional.

Rediseño de distritos y debilitamiento del voto demócrata

🚨 BREAKING: The Indiana House just PASSED a 2026 Congressional map that hands Republicans +2 seats for the midterms, making the state 9-0 in favor of the GOP The vote was 57-41. This is HUGE! Now the Senate must pass the map. RINOS ARE BEING WATCHED. Don’t cave to Newsom. pic.twitter.com/CbPHIPumXn — Eric Daugherty (@EricLDaugh) December 5, 2025



El nuevo mapa plantea dividir la ciudad de Indianápolis en cuatro distritos, lo que reduciría de manera significativa la concentración del voto demócrata en el área urbana.

Actualmente, Indianápolis constituye el mayor bastión demócrata del estado, y la fragmentación de sus votantes podría limitar considerablemente la competitividad del partido en futuras elecciones.

Además, la propuesta busca dividir la zona noroeste del estado, un territorio donde los demócratas también han tenido presencia relevante en ciclos anteriores.

La redistribución ha sido descrita como un rediseño estratégico para consolidar las posiciones republicanas en un estado que ya inclina fuertemente a favor del partido.