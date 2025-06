AstraZeneca reporta avance del 44 % contra el cáncer de mama con Enhertu

El ensayo clínico Destiny-Breast09 muestra que el fármaco Enhertu reduce un 44 % el riesgo de progresión o muerte en pacientes con cáncer de mama HER2+.

La combinación con pertuzumab fue clave en este avance.

La supervivencia sin progresión se elevó a 40,7 meses, frente a los 26,9 meses con el tratamiento estándar.

Así lo informó EFE.

AstraZeneca has produced some fresh data to back up its blockbuster ambitions for camizestrant, tying the oral SERD to a 56% improvement in PFS in a ph. 3 breast cancer study. $AZN$AZN https://t.co/YXpq35oItL

— FierceBiotech (@FierceBiotech) June 2, 2025