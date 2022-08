Jorge Bernal llega al matutino de Telemundo

Justamente a través de la cuenta oficial de ‘Hoy Día’ dentro de la plataforma de Instagram en donde compartieron un video donde se muestra la llegada de Jorge Bernal al programa, inclusive el mismo conductor mediante sus redes sociales compartió los momentos de nerviosismo que atravesaba antes de pisar el foro del matutino.

“Yo muy pocas veces me pongo nervioso para las cosas y cuando me pongo nervioso es buena señal, significa que estoy preocupado para que todo salga bien y todo lo demás. Estoy un poquito nervioso al punto de que anoche no me dormí hasta las 3 y pico de la mañana, por eso los ojos llenos de hinchazón”, compartió Jorge Bernal a través de sus historias de Instagram. Archivado como: Nuevo conductor Hoy Día.