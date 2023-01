“Yo les voy a hacer una confesión, obviamente todos los conductores que hemos tenido aquí han sido maravillosos, nos han acompañado, se han entregado, nos hemos divertido pero sí hay un lugar especial para Daniel porque él comenzó con todos nosotros, cuando empezamos esta aventura, cuando venía la emoción de qué va a pasar, qué vamos a hacer, qué es Hoy Día, él estuvo ahí en el principio, entonces me da gusto que estuvo en el principio y ahora se quede con nosotros todo el tiempo hasta el final”, comentó Penélope Menchaca.

Por si fuera poco con la nueva estructura en la que entraron Penélope Menchaca, Andrea Meza y Chikybombom, además de estrenar secciones, ahora se sabe que ya no habrá conductores masculinos invitados, pues se decidió que el actor Daniel Arenas será el presentador que se quedará ya fijo en el programa de ‘Hoy Día’.

Por si parte Andrea Meza expresó: “Estoy súper contenta de que Dani Arenas se una a nuestro equipo, pudimos arrancar esta nueva etapa de Hoy Día junto con él y creo que forma parte de este nuevo arranque de esta nueva familia así que me da mucho gusto que sea él el elegido para quedarse con nosotros y para ser parte de esta gran familia así que Dani te esperamos aquí”, dijo la ex Miss Universo.

Ante el anuncio oficial de que Daniel Arenas se queda junto a Adamari López en ‘Hoy Día’, la boricua no dejó pasar la oportunidad para dar su punto de vista al respecto: “Felices y emocionados de que sea Dani el que nos acompañe, es un chico hermoso de corazón y también guapísimo así que felices de que nos venga a alegrar la mañana y de que con su buena energía nos contagie a todos y se una a este equipo maravilloso de Hoy Día”, precisó.

¿Daniel Arenas tiene lo suficiente para estar al frente del show?

A casi dos meses de la nueva etapa de ‘Hoy Día’, la gente continúa pidiendo que a la Chikybombom la dejen fuera del matutino por no ser conductora, pero ahora a Daniel Arenas ¿le dirán lo mismo puesto que es actor? Los comentarios indican: “Chikybombom no way. Tantos profesionales y contratan un persona si ninguna clase de profesionalismo”, “La verdad es que a las mujeres nos gusta más escuchar hombres conductores que mujeres”, “Pero de verdad es muy serio , hubieron mejores”, “Qué bueno que lo escogieron”.

Los mensajes de la gente fueron en ambas direcciones, unos felices, otros inconformes: “Qué grata noticia, este joven es muy carismático además de guapo”, “Me encanta Daniel”, “Que programa tan aburrido. Igual a todos los demás”, “Espero que mejor regrese Lambda García”, “Chiky muy simpática, pero creo que deben de ayudarla en lo que es la condución se equivoca mucho cuando habla”. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE LO QUE DIJERON ADAMARI LÓPEZ Y LAS OTRAS CONDUCTORAS DE ‘HOY DÍA’ SOBRE DANIEL ARENAS.