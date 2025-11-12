Nueve arrestados en choque por agentes migratorios en Chicago

Un nuevo episodio de tensión se vivió en el vecindario de Little Village, en el suroeste de Chicago, cuando residentes locales se enfrentaron con la policía durante una protesta contra la presencia de agentes federales de inmigración armados.

El hecho, ocurrido el sábado 8 de noviembre, terminó con al menos nueve detenidos, según informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Choque en las calles de Little Village

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mayra Macias (@lachicamayra)

Videos difundidos por la activista Mayra Macías muestran una escena caótica en la intersección de 23rd Street y Sawyer Avenue, donde oficiales del Departamento de Policía de Chicago (CPD) empujan a manifestantes y les ordenan retroceder.

En las imágenes también se observa cómo varios policías reducen a dos personas y las inmovilizan en el suelo, mientras otros residentes gritan consignas contra los operativos de inmigración.

“Nuestras comunidades están bajo ataque todos los días en Chicago”, escribió Macías en Instagram.

“Una joven a mi lado fue empujada por la policía. La gente tiene toda la razón en estar indignada: nuestras comunidades están siendo desgarradas por ICE”.

De acuerdo con su testimonio, el enfrentamiento se produjo poco después de que los agentes federales abandonaran la zona, dejando un ambiente de tensión y enojo entre los vecinos.