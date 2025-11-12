Nueve arrestados en choque por agentes migratorios en Chicago
Publicado el 12/11/2025 a las 09:54
El hecho, ocurrido el sábado 8 de noviembre, terminó con al menos nueve detenidos, según informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Choque en las calles de Little Village
Ver esta publicación en Instagram
Videos difundidos por la activista Mayra Macías muestran una escena caótica en la intersección de 23rd Street y Sawyer Avenue, donde oficiales del Departamento de Policía de Chicago (CPD) empujan a manifestantes y les ordenan retroceder.
En las imágenes también se observa cómo varios policías reducen a dos personas y las inmovilizan en el suelo, mientras otros residentes gritan consignas contra los operativos de inmigración.
“Nuestras comunidades están bajo ataque todos los días en Chicago”, escribió Macías en Instagram.
“Una joven a mi lado fue empujada por la policía. La gente tiene toda la razón en estar indignada: nuestras comunidades están siendo desgarradas por ICE”.
De acuerdo con su testimonio, el enfrentamiento se produjo poco después de que los agentes federales abandonaran la zona, dejando un ambiente de tensión y enojo entre los vecinos.
El DHS confirma operativo y enfrentamientos previos
En un comunicado, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) explicó que agentes de la Patrulla Fronteriza llevaban a cabo operativos de control migratorio en el área cuando un hombre desconocido a bordo de un Jeep negro abrió fuego contra los oficiales y huyó del lugar.
Además, la institución reportó que un grupo de “agitadores” lanzó una lata de pintura y ladrillos contra los vehículos de los agentes, lo que derivó en la intervención de la policía local.
“El Departamento de Policía de Chicago fue llamado para brindar asistencia y despejar la escena”, señaló el DHS.
Según datos del mismo organismo, al menos nueve personas fueron arrestadas durante las operaciones del sábado, aunque no se detalló si enfrentan cargos relacionados con el incidente o con presuntas violaciones migratorias.
Contexto de creciente tensión en Chicago
El conflicto ocurre solo dos días después de que una jueza distrital en Chicago emitiera medidas cautelares para limitar el uso de la fuerza por parte de agentes federales de inmigración en la ciudad.
El fallo se dio luego de comprobar que altos funcionarios mintieron bajo juramento sobre las amenazas supuestamente recibidas en protestas previas donde se usó fuerza excesiva.
Little Village, un barrio con una fuerte presencia latina y mexicana, ha sido escenario constante de operativos de ICE y la Patrulla Fronteriza, lo que ha generado un clima de desconfianza entre la comunidad y las autoridades.
Organizaciones locales denuncian que los operativos intimidan a las familias inmigrantes, muchas de las cuales tienen miembros con estatus mixto, y exigen que se respete el carácter de Chicago como ciudad santuario.
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Vecinos de Chicago denuncian operativo de inmigración con armas