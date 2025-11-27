Trump aplica nuevas medidas migratorias por ataque en Washington

Trump endureció medidas migratorias tras el ataque en Washington.

La decisión preocupa porque podría marcar un giro aún más duro en las políticas de inmigración.

Se esperan más revisiones y controles estrictos en los próximos días.

Trump reforzó su discurso antimigrante luego de que Rahmanullah Lakanwal fuera detenido y acusado de disparar y herir gravemente a dos integrantes de la Guardia Nacional en Washington, según EFE.

El ataque, ocurrido a metros de la Casa Blanca, provocó una reacción inmediata en las agencias federales y desencadenó una ola de decisiones que ya impacta a ciudadanos afganos con trámites pendientes.

Nuevas medidas migratorias de Trump tras el ataque

Las imágenes del arresto, grabadas por transeúntes, circularon rápidamente y llevaron a Trump a elevar su retórica.

En un mensaje oficial, culpó directamente a la administración de Joe Biden por permitir el ingreso del sospechoso bajo la Operación Aliados Bienvenidos en septiembre de 2021.

Trump afirmó que es necesario “volver a examinar a cada extranjero que ha entrado a nuestro país desde Afganistán” y calificó el tiroteo como “un acto de odio”.

🚨🇺🇸 | Stephen Miller confirmó que tras el ataque a la Guardia Nacional, también los “refugiados” y “solicitantes de asilo” serán revisados para deportación: “Nadie más tiene que morir por lo que los demócratas le hicieron a este país. Trump acelerará la revisión de los 20… pic.twitter.com/m7GFMyaGpp — La Derecha Diario Estados Unidos (@DerechaDiarioUS) November 27, 2025

También se refirió al sospechoso como “un animal”, término que su administración ha utilizado anteriormente contra migrantes acusados de delitos.

Diez minutos después de su mensaje, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) anunció la suspensión inmediata e indefinida de todas las solicitudes relacionadas con ciudadanos afganos.

La agencia argumentó que revisará protocolos de seguridad y verificación de antecedentes antes de reactivar cualquier trámite.