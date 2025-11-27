Trump aplica nuevas medidas migratorias por ataque en Washington
Publicado el 11/27/2025 a las 11:15
- Trump endureció medidas migratorias tras el ataque en Washington.
- La decisión preocupa porque podría marcar un giro aún más duro en las políticas de inmigración.
- Se esperan más revisiones y controles estrictos en los próximos días.
Trump reforzó su discurso antimigrante luego de que Rahmanullah Lakanwal fuera detenido y acusado de disparar y herir gravemente a dos integrantes de la Guardia Nacional en Washington, según EFE.
El ataque, ocurrido a metros de la Casa Blanca, provocó una reacción inmediata en las agencias federales y desencadenó una ola de decisiones que ya impacta a ciudadanos afganos con trámites pendientes.
Nuevas medidas migratorias de Trump tras el ataque
Las imágenes del arresto, grabadas por transeúntes, circularon rápidamente y llevaron a Trump a elevar su retórica.
En un mensaje oficial, culpó directamente a la administración de Joe Biden por permitir el ingreso del sospechoso bajo la Operación Aliados Bienvenidos en septiembre de 2021.
Trump afirmó que es necesario “volver a examinar a cada extranjero que ha entrado a nuestro país desde Afganistán” y calificó el tiroteo como “un acto de odio”.
🚨🇺🇸 | Stephen Miller confirmó que tras el ataque a la Guardia Nacional, también los “refugiados” y “solicitantes de asilo” serán revisados para deportación: “Nadie más tiene que morir por lo que los demócratas le hicieron a este país. Trump acelerará la revisión de los 20… pic.twitter.com/m7GFMyaGpp
— La Derecha Diario Estados Unidos (@DerechaDiarioUS) November 27, 2025
También se refirió al sospechoso como “un animal”, término que su administración ha utilizado anteriormente contra migrantes acusados de delitos.
Diez minutos después de su mensaje, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) anunció la suspensión inmediata e indefinida de todas las solicitudes relacionadas con ciudadanos afganos.
La agencia argumentó que revisará protocolos de seguridad y verificación de antecedentes antes de reactivar cualquier trámite.
Contexto del caso y panorama de seguridad
El sospechoso, Rahmanullah Lakanwal, ingresó a Estados Unidos con un permiso temporal de dos años que posteriormente expiró, dejándolo en un estatus irregular.
Las autoridades, incluidos el Departamento Metropolitano de Policía y la alcaldesa de Washington, no han identificado aún los motivos del ataque ni han proporcionado información sobre posibles antecedentes del detenido.
Mientras el caso avanza, la administración federal incrementó su presencia militar en la capital.
- El secretario de Guerra, Pete Hegseth, anunció el envío de 500 elementos adicionales a los 2.500 que ya patrullan Washington desde agosto.
- Subrayó que el ataque ocurrió “a pocos metros” de la Casa Blanca, lo que elevó la alerta y aceleró decisiones para reforzar la seguridad.
Los dos miembros de la Guardia Nacional heridos, originarios de Virginia, permanecen hospitalizados sin pronóstico confirmado.
Organizaciones que apoyan a migrantes afganos pidieron un “proceso legal justo” y advirtieron que este incidente no debe usarse para “menospreciar a toda una comunidad”.
Políticas de inmigración: lo que dijeron las autoridades
“Ahora debemos volver a examinar a cada extranjero que ha entrado a nuestro país desde Afganistán”, dijo Trump en su mensaje oficial.
USCIS comunicó: “Con efecto inmediato, la tramitación de todas las solicitudes de inmigración relacionadas con ciudadanos afganos se suspende indefinidamente”.
Qué sigue
En los próximos días, el gobierno revisará los procedimientos de seguridad aplicados a ciudadanos afganos y podría extender la evaluación a otros grupos.
Washington seguirá bajo un perímetro de vigilancia reforzada mientras avanza la investigación del ataque, que continúa bajo análisis de las autoridades locales y federales.
El Departamento de Justicia también solicitó invalidar una orden judicial que obligaba a retirar a la Guardia Nacional el 11 de diciembre, argumentando riesgos de “posibles ilegalidades” en caso de reducir la presencia militar.