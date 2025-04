Nueva York y Boston bajo lluvias intensas este fin de semana.

Una tormenta costera está dejando un fin de semana pasado por agua y con temperaturas inusualmente bajas para mediados de abril en el noreste de Estados Unidos.

Afectando desde Virginia hasta Nueva York y Boston, según reportes del Centro de Pronósticos de FOX.

El fenómeno, generado por un sistema de baja presión frente a la costa del Atlántico medio, es el segundo episodio de clima severo que afecta la región esta semana.

El jueves, otro sistema similar cruzó los Grandes Lagos y provocó lluvias y nevadas en las zonas elevadas del norte de Nueva Inglaterra.

Widespread soaking rain and cold temperatures for mid-April are impacting the Northeast courtesy of a low-pressure system off the mid-Atlantic coast. https://t.co/kjIQsbVS66

— FOX Weather (@foxweather) April 12, 2025