Nueva York refuerza seguridad en sitios judíos por ataque israelí a Irán

Las autoridades de Nueva York han reforzado este jueves la seguridad en lugares ligados a Israel y la comunidad judía ante el temor de represalias tras los bombardeos lanzados por Israel contra instalaciones militares y nucleares en Irán.

El alcalde Eric Adams y la policía local (NYPD) anunciaron la medida como precaución adicional.

Esto para proteger a la comunidad judía, la más grande de Estados Unidos.

Así lo informó EFE.

The NYPD is tracking the situation in the Middle East. Out of an abundance of caution, we’re deploying additional resources to Jewish, Israeli & other sites throughout NYC. We’re coordinating with our federal partners & we’ll continue to monitor for any potential impact to NYC.

— NYPD NEWS (@NYPDnews) June 13, 2025