Nueva York ofrece vuelos gratis para inmigrantes que quieran abandonar la ciudad

Como no hay señales de descompresión en el futuro inmediato, hemos establecido un centro (para que elijan) reubicación los inmigrantes».

Algunos no aceptan

Aunque la prensa tiene prohibido entrar en el Hotel Roosevelt, es fácil hablar con las decenas de inmigrantes que se agolpan a la entrada en busca de información.

A Héctor P., colombiano, le han ofrecido un billete de avión de ida hacia Denver, pero protesta.

«¿Qué se me ha perdido en Denver? Ahí no conozco a nadie», así que por el momento se ha negado, pero no ha desechado la idea del todo,.

«Porque aquí en Nueva York somos muchos para pocos trabajos», comentó.