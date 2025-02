Nueva York cierra enorme campamento para inmigrantes en un antiguo aeródromo

“Si fuera verano u otra cosa, si no hubiera una temperatura tan fría, fuera distinto», señaló mientras el viento helado azotaba la ciudad.

Will Watts, de la Coalition for the Homeless, sugirió eliminar las restricciones de tiempo en albergues e invertir en mejor gestión de casos y asistencia legal para facilitar permisos de trabajo a los migrantes.

Los migrantes recién llegados también deberían ser incorporados al sistema tradicional de albergues para indigentes de la ciudad.

Especialmente para que ya no queden vulnerables a las autoridades migratorias, indicó Steph Rudolph, abogada en Legal Aid Society.

Trump ha prometido tomar medidas migratorias enérgicas, como deportaciones a gran escala, una vez que asuma el cargo el lunes.