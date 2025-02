Nueva York anuncia ayuda importante para inmigrantes

También se ha impulsado el Beneficio BABY, un apoyo económico dirigido a familias con recién nacidos.

Otra de las medidas anunciadas es la ampliación del acceso a tratamientos de infertilidad para aquellas familias que enfrentan dificultades para concebir.

La distribución de pañales y suministros esenciales también forma parte del plan para aliviar la carga económica de los hogares más necesitados.

Para los inmigrantes indocumentados, estas iniciativas representan un alivio en medio de un panorama incierto en términos de derechos y acceso a servicios básicos.

@politico highlighted United Way of New York City in its newsletter «Weekly New York Health Care» today, reporting on @GovKathyHochul‘s announcement of increased funding for our @CHLActionPlan program

Through Choose Healthy Life, United Way of New York City partners with the…

— United Way of New York City (@unitedwaynyc) February 18, 2025