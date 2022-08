Hasta ahora, sólo una persona ha dado positivo a la polio en Nueva York, un adulto no vacunado en el condado Rockland que sufrió parálisis. Pero con base en brotes anteriores de la enfermedad, “los neoyorquinos deberían saber que por cada caso de polio paralítica que se registra, puede haber cientos de personas infectadas”, advirtió la doctora Mary T. Bassett, comisionada de salud del estado, en un comunicado.

Las autoridades sanitarias del estado de Nueva York emitieron un llamado más urgente el jueves 4 de agosto para que los adultos y niños que no estén vacunados contra la polio se inoculen, citando nueva evidencia de una posible “propagación comunitaria” del peligroso virus.

La mayoría de la gente que contrae polio no presenta síntomas, pero puede seguir transmitiendo el virus a otras personas durante días o semanas. Un pequeño porcentaje de las personas que se contagian sufren parálisis. La enfermedad es letal para entre 5 y 10% de los paralizados, advirtió el reporte.

¿Cuándo se detectó el caso?

Un adulto joven no vacunado de Nueva York contrajo poliomielitis recientemente, el primer caso en Estados Unidos en casi una década, dijeron el jueves 21 de julio funcionarios de salud. Las autoridades dijeron que el paciente, que vive en el condado de Rockland, había desarrollado parálisis, reseñó The Associated Press.

La persona infectada desarrolló síntomas hace un mes y no viajó recientemente fuera del país, dijeron funcionarios de salud del condado. Parece que el paciente tenía una cepa del virus derivada de la vacuna, tal vez de alguien que recibió una vacuna viva, disponible en otros países, pero no en los Estados Unidos, y la propagó, dijeron las autoridades en ese momento. La persona ya no se considera contagiosa, pero los investigadores están tratando de averiguar cómo ocurrió la infección y si otras personas estuvieron expuestas al virus.