El periodista señaló: “Se empezó a sentir mal, tenía un dolor en el pecho”

“Les voy a contar, la tarde del domingo Julián Figueroa se empezó a sentir mal, tenía un dolor en el pecho. Según me cuentan había andado muy triste y que a las seis de la tarde le había dicho a su esposa: Me siento mal, me duele el pecho, me voy a recostar en el cuarto de visitas”, destacó el periodista.

“Llegó al cuarto de visitas, se acostó y como a las siete de la noche entró Imelda Garza, la mamá de su hijito y qué le preguntó: ¿Mi amor cómo vas? ¿Cómo te sientes? y que cuándo lo tocó estaba helado, entonces llamó al 911 y a las siete treinta y cinco llegó una ambulancia”.