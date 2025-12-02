Nueva Jersey activa emergencia por fuerte tormenta invernal que amenaza al noreste del país
Publicado el 12/02/2025 a las 14:03
- Nueva Jersey activa emergencia
- Autoridades piden extrema precaución
- Tormenta invernal amenaza al estado
Nueva Jersey enfrentó este lunes la primera tormenta invernal de la temporada con la declaración de un estado de emergencia en cinco condados del noroeste del estado.
La medida fue anunciada por el gobernador Phil Murphy ante el avance de un sistema que combina nieve, aguanieve y lluvia helada.
Las autoridades advirtieron que estas condiciones representan un peligro significativo para la seguridad vial y podrían afectar el funcionamiento de servicios públicos.
Murphy subrayó que el objetivo principal es proteger a los residentes y evitar desplazamientos riesgosos mientras persista el mal tiempo.
Advertencias para conductores y equipos de emergencia en acción
“Dado que se prevé que las nevadas, el aguanieve y la lluvia helada afecten la seguridad vial, declaro el estado de emergencia para los condados de Hunterdon, Morris, Passaic, Sussex y Warren”, señaló el mandatario.
Pidió además a los residentes mantenerse atentos a las alertas y cumplir los protocolos de seguridad recomendados para evitar incidentes.
El gobernador invitó a la población a consultar actualizaciones y recomendaciones oficiales en el portal ready.nj.gov durante el desarrollo del evento climático.
Mientras tanto, el Departamento de Transporte de Nueva Jersey activó equipos nocturnos para atender carreteras y responder a la formación de hielo.
Nueva York toma precauciones ante la llegada de la nevada
En el estado vecino, la gobernadora Kathy Hochul también pidió a los residentes prepararse para lo que calificó como la primera nevada significativa en varias regiones del norte.
Aseguró que las agencias estatales están listas para movilizar recursos y apoyar a las comunidades durante la tormenta.
“Los equipos de limpieza estarán trabajando para mantener nuestras carreteras seguras, pero alentamos a todos a estar atentos al clima y monitorear de cerca el pronóstico”, expresó Hochul.
El llamado busca evitar accidentes y mantener despejadas las rutas más transitadas ante el riesgo de acumulaciones repentinas.
Precauciones regionales ante un sistema con impacto amplio
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que gran parte de Nueva Inglaterra y el Atlántico Medio enfrentarán mayores precipitaciones invernales durante el sistema.
Además de la nieve, se prevén vientos racheados tierra adentro que podrían reducir la visibilidad y aumentar las dificultades de movilidad.
Las autoridades locales recomiendan limitar viajes, asegurar provisiones esenciales y mantenerse informados ante cambios bruscos en el pronóstico.
Se espera que el sistema comience a alejarse de la región durante la noche del martes, aunque los efectos podrían mantenerse en algunas zonas, detalló ‘ABC 7 NY‘.