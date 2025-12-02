Nueva Jersey activa emergencia por fuerte tormenta invernal que amenaza al noreste del país

Nueva Jersey activa emergencia

Autoridades piden extrema precaución

Tormenta invernal amenaza al estado

Nueva Jersey enfrentó este lunes la primera tormenta invernal de la temporada con la declaración de un estado de emergencia en cinco condados del noroeste del estado.

La medida fue anunciada por el gobernador Phil Murphy ante el avance de un sistema que combina nieve, aguanieve y lluvia helada.

Las autoridades advirtieron que estas condiciones representan un peligro significativo para la seguridad vial y podrían afectar el funcionamiento de servicios públicos.

Murphy subrayó que el objetivo principal es proteger a los residentes y evitar desplazamientos riesgosos mientras persista el mal tiempo.

Advertencias para conductores y equipos de emergencia en acción

“Dado que se prevé que las nevadas, el aguanieve y la lluvia helada afecten la seguridad vial, declaro el estado de emergencia para los condados de Hunterdon, Morris, Passaic, Sussex y Warren”, señaló el mandatario.

Pidió además a los residentes mantenerse atentos a las alertas y cumplir los protocolos de seguridad recomendados para evitar incidentes.

El gobernador invitó a la población a consultar actualizaciones y recomendaciones oficiales en el portal ready.nj.gov durante el desarrollo del evento climático.

Mientras tanto, el Departamento de Transporte de Nueva Jersey activó equipos nocturnos para atender carreteras y responder a la formación de hielo.