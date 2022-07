¿Salen Francisca Lachapel o Karla Martínez?

Despierta América estrenará nueva integrante

Ejecutivos de Univisión confirmaron las sospechas

Mientras viven un escándalo con Carlitos Calderón como parte de sus integrantes por la batalla que atraviesa con la mamá de su hijo, y de que Francisca se encuentra en su mejor momento como mamá, ahora se sabe que la familia de Despierta América crecerá con la llegada de una nueva conductora al show: Lindsay Casinelli.

Y es que fue el portal de noticias ‘La Opinión‘, el que confirmó por medio de un comunicado de prensa de la empresa Univisión que la conductora de deportes que actualmente se desempeña como integrante del equipo de TUDN, un canal alterno con puras noticias deportivas, será la nueva miembro de Despierta América.

Y es que todo se desarrolla entorno a los cambios que realizarán en TUDN cuya base en Florida ya no existirá, pues no era viable más para la empresa, por lo que se mudarán a la ciudad de México, pero no todos, pues Lindsay Casinelli fue la elegida para quedarse en EEUU y en Despierta América.

Lindsay Casinelli es parte de TUDN desde hace tiempo y está al frente del programa ‘Combate Global’, dando las mejores noticias deportivas, y su experiencia es tal que los ejecutivos de Univisión confían en que se quede a cargo de los segmentos en materia de deportes como parte del show conducido por Alan Tacher, Karla Martínez y Francisca.