Los conductores mexicanos ¿están iniciando una relación amorosa?

Marco Antonio Regil responde a los rumores de supuesta novia

Ingrid Coronado es ‘acorralada’ y también dice la verdad Hace unas semanas, Ingrid Coronado estuvo como invitada en el podcast de Marco Antonio Regil para hablar de temas de superación humana y a raíz de ese encuentro comenzaron a esparcirse rumores de un supuesto romance entre los dos conductores mexicanos y ahora fueron ‘acorralados’ y no pudieron ocultar la verdad. Tras varios años de estar casada y tener dos hijos con el ahora fallecido Fernando del Solar, lo cierto es que Ingrid Coronado se ha encontrado soltera desde su separación y no se le ha conocido pareja, mientras que Marco Antonio Regil siempre ha sido perseguido por los rumores de una supuesta preferencia sexual por los hombres, algo que ha desmentido. Marco Antonio Regil e Ingrid Coronado sostienen una relación ¿más que amistosa? Mientras se comenzaba a especular sobre su posible romance, Marco Antonio Regil declaró en Ventaneando algunas palabras que dieron mucho qué pensar a los fanáticos de ambos presentadores mexicanos: “Salió la entrevista, pero en este podcast, cada vez que tengo una invitada, cada semana, me quieren casar con una diferente”, comenzó asegurando. Y es que desde hace años, Marco Antonio Regil se ha cotizado como uno de los solteros famosos hispanos más perseguidos por todos, tanto mujeres como hombres desearían tener a alguien tan inteligente, galán y sensible junto a ellos, pero ¿será que ahora el mexicano sostiene un romance con la ex de Fernando del Solar?

El mexicano habla del vínculo que tiene con la mamá de los hijos del recién fallecido Fernando del Solar Marco Antonio Regil reconoció que conoce a Ingrid Coronado desde sus inicios con el grupo Garibaldi y sin duda tiene una relación con ella pero aclaró que no de tipo sentimental: “Hay una amistad y una admiración, bueno, conozco a Ingrid Coronado desde Garibaldi (porque) me tocó entrevistarla en festivales, eventos… la conozco desde entonces y siempre hemos mantenido un contacto y una amistad no muy continúa”, continuó diciendo. El mexicano aseguró tener bastantes cosas en común con Ingrid Coronado: “Siempre ha habido esa amistad y como tenemos mucho en común, porque es una mujer muy superada, un mujerón, como dice su libro, y muy metida en su crecimiento personal, rebelde e independiente, tenemos cosas en común”, narró para Ventaneando.

¿Ya tuvieron una cita romántica Marco Antonio Regil e Ingrid Coronado? Y es que para el conductor mexicano, la importancia de una buena relación amorosa radica en una buena amistad previa con la persona, según expresó: “Las mejores parejas son la que son amigos primero. En término de compatibilidad y de estilo de vida, claro que hay muchas cosas en común… lo qué pasa es que, honestamente, nunca hemos tenido un momento así”, dijo. Pero lo más impactante y que abre la posibilidad de que surja algo con Ingrid Coronado es que no descartó la posibilidad aunque no son tan cercanos: “No hemos tenido una cena romántica ni nos hemos tomado de la mano, ni nos hemos besado nuestras bocas, ni nada. Entonces, no ha pasado nada”, finalizó, pero ella también habló al respecto.

¿Que dice ella al respecto? También para Ventaneando, Ingrid Coronado dio una entrevista en la que contestó qué sucede con Marco Antonio Regil: “Yo siempre me entero de las noticias al último… no sé, le voy a preguntar (a Marco) en el ‘Bien Fest’, si tiene algo que decirme porque a lo mejor yo todavía no lo sé”, comentó. Los comentarios de la gente no se hicieron esperar: “Bonita pareja Marco e Ingrid ambos se merecen ser felices”, “Me encantaría esa pareja ambos carismáticos y han sufrido en el amor ojalá que sí”, “Pero Marco Antonio es de otros gustos”, “Del Regil es como un niñito chiquito, todo llorón”, “Ay no Marquito, no te vaya a picar ese alacrán”, manifestaron varias personas. AQUÍ PUEDES VER LA ENTREVISTA DE MARCO ANTONIO REGIL SOBRE SUPUESTO ROMANCE CON INGRID CORONADO. Algunas imágenes de esta nota provienen del siguiente video.