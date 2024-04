No era suficientemente mujer, la razón por la que el novio dejó a Coco Máxima

Sin duda, es una de las revelaciones más agradables de la telenovela El amor no tiene receta, la cual se transmite por Televisa.

En esa ocasión, se le preguntó a la actriz trans cómo le hacía para no enamorarse del personaje que interpreta Nicola Porcella.

Con motivo del estreno de la telenovela El amor no tiene receta, Coco Máxima ofreció una entrevista a varios medios de comunicación.

A Coco Máxima la ‘cortaron’ antes del Día de San Valentín

Tranquila, Coco Máxima confesó que su novio la dejó una semana antes del Día de San Valentín por inesperada razón.

«Justo me dijeron que no era suficientemente mujer y que me veía masculina», expresó.

Luego, hizo la voz más grave y dijo la frase: «Hasta luego, perro». Aseguró que, más que dolerle, le da coraje que los hombres sean tan inseguros.

«Creo que esta persona (refiriéndose a su ex) es más su inseguridad, que no soporta que yo estoy acá y él allá (en el suelo)», dijo (PARA VER LA ENTREVISTA HAGA CLICK AQUÍ).