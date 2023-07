Marlon Colmenarez levanta sospechas de posible traición a la integrante de ‘La Casa de los Famosos México’

Durante su instancia en la casa más famosa de la televisión hispana, Wendy ha confesado extrañar profundamente a Marlon Colmenarez, cabe mencionar que más de una vez se ha rumorado que Wendy y Marlon mantienen una relación, aunque ellos aseguran que solo mantienen una amistad. Inclusive fuimos testigos de cómo el modelo venezolano le envió un helicóptero que le lanzó rosas y algunas sopas a la influencer como señal de apoyo.

Pero desde entonces ya no se supo nada de él, razón por la que Wendy pidió ante las cámaras que Marlon se volviera a manifestar ya que lo extraña mucho. Mientras eso ocurre, en las redes el venezolano ha creado gran escándalo, esto después de que se comenzara a rumorar que estaba saliendo con otras personas, pero eso no fue todo. La bomba detonó cuando se dijo que próximamente sería papá y no precisamente con la influencer. Archivado como: Novio de Wendy Guevara.