La también cantante se encontraba grabando ‘Marimar’ cuando recibió la triste noticia

Mientras ella se encontraba grabando las escenas del exitoso melodrama, fue que le dieron la noticia de la muerte de su prometido. El momento ocurrió en uno de los descansos que los actores tomaron cuando Thalía recibió una llamada, misma que cambiaría su vida por completo.

“De pronto, mi mamá me pasa un celular, con la cara así como desencajada, y yo dije: ‘¿oye qué pasa?’, y me dan la noticia, la noticia de que acababa de fallecer. Me quedé petrificada, como en shock, como esto no está pasando y lo primero que hice, yo me acuerdo, fue salí a correr, dejé la comida y me eché a correr, yo me estaba desmayando, me sentía mal”, compartió Thalía en ese entonces según lo reseñó la revista de Mag-El Comercio. Archivado como: Novio Thalía que murió.