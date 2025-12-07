Novio de Alicia Villarreal responde al rechazo de Melenie y le envía mensaje público
Publicado el 12/07/2025 a las 16:04
- Novio de Alicia Villarreal
- Envía mensaje a Melenie
- Reafirma apoyo a Alicia
La relación sentimental entre Alicia Villarreal y Cibad Hernández continúa generando reacciones, especialmente después de que Melenie Carmona expresara que no aprueba el noviazgo de su madre.
En un reciente ‘live’, la joven admitió que no se siente preparada para convivir con el influencer y abogado.
También señaló que su madre inició “muy rápido” una nueva relación tras su separación de Cruz Martínez, por lo que dijo claramente que “no está de acuerdo”.
Estas declaraciones provocaron la respuesta inmediata del novio de la cantante.
Cibad Hernández reconoce el sentir de Melenie
A solo horas de las declaraciones de Melenie, Cibad habló sobre el tema en una entrevista con el presentador Javier Ceriani.
“Yo respeto mucho su punto de vista. Yo creo que cada persona vive sus procesos totalmente diferentes, y sus duelos”, afirmó el creador de contenido.
Hernández compartió que tuvo la oportunidad de conocer a la joven durante el cumpleaños de Alicia Villarreal, donde “platicaron” cordialmente.
Pese a la distancia que marcó Melenie, él aseguró que mantiene la esperanza de que la relación entre ambos pueda mejorar con el tiempo.
Confianza y paciencia ante la situación familiar
En la conversación, Cibad expresó su convicción de que el tiempo acomodará las cosas.
“Yo estoy muy confiado. Se lo dejo todo en manos de Dios. Creo que la vida es muy justa y muy grande, y que el tiempo es el único aliado que nos va a dar la verdad”, sentenció.
Señaló que acepta plenamente la postura de Melenie y destacó que su reacción proviene de un proceso personal que merece respeto.
“Habla desde su sanidad y eso también hay que respetarlo muchísimo”, añadió, reconociendo los sentimientos de la joven. Hernández aseguró que su intención es construir un vínculo genuino con ella cuando sea el momento adecuado.
Envía mensaje directo a la hija de la cantante
Aprovechando la entrevista, el novio de Alicia Villarreal compartió un mensaje dirigido a Melenie.
“Le hago un llamado… todo lo que pertenezca a la vida de Alicia Villarreal, yo amo eso porque no estoy con ella solamente, sino con todo lo que le rodea”, expresó con firmeza.
También dijo estar completamente dispuesto a dar tiempo al proceso: “Creo que la relación se va a dar en un futuro… los tiempos de Dios son perfectos y vamos paso a pasito”.
Con estas palabras, reiteró su deseo de mantener una convivencia armoniosa con la familia de la artista.
Cibad asegura que seguirá junto a Alicia Villarreal
Hernández concluyó resaltando su compromiso con la cantante y lo que ella representa. “Voy a amar todo lo que tenga que ver con mi mujer: a sus hijos, a su madre, a su familia”, afirmó contundente.
Sus declaraciones surgieron luego de que Alicia le agradeciera públicamente por defenderla de un comentario hecho por Julio Camejo durante una función teatral.
“Me siento muy orgullosa del gran hombre que eres… te admiro y respeto mucho. Te amo”, escribió la cantante en redes sociales.
Mientras Melenie evalúa su propio proceso emocional, la pareja continúa mostrando una postura unida frente al escrutinio público.
