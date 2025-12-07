Novio de Alicia Villarreal responde al rechazo de Melenie y le envía mensaje público

Novio de Alicia Villarreal

Envía mensaje a Melenie

Reafirma apoyo a Alicia

La relación sentimental entre Alicia Villarreal y Cibad Hernández continúa generando reacciones, especialmente después de que Melenie Carmona expresara que no aprueba el noviazgo de su madre.

En un reciente ‘live’, la joven admitió que no se siente preparada para convivir con el influencer y abogado.

También señaló que su madre inició “muy rápido” una nueva relación tras su separación de Cruz Martínez, por lo que dijo claramente que “no está de acuerdo”.

Estas declaraciones provocaron la respuesta inmediata del novio de la cantante.

Cibad Hernández reconoce el sentir de Melenie

A solo horas de las declaraciones de Melenie, Cibad habló sobre el tema en una entrevista con el presentador Javier Ceriani.

“Yo respeto mucho su punto de vista. Yo creo que cada persona vive sus procesos totalmente diferentes, y sus duelos”, afirmó el creador de contenido.

Hernández compartió que tuvo la oportunidad de conocer a la joven durante el cumpleaños de Alicia Villarreal, donde “platicaron” cordialmente.

Pese a la distancia que marcó Melenie, él aseguró que mantiene la esperanza de que la relación entre ambos pueda mejorar con el tiempo.