Según las chicas que estaban acompañando a Sandra en ese momento, todas estuvieron de acuerdo en lo que declaró, sin embargo cuando se le cuestionó el por qué pensó eso de Mariana Hernández lo volvió a negar. "Yo pensé que otra persona que estaba ahí es trans, pero yo no dije que ella", aseguró en el video compartido por Nelssie Carrillo .

Y es que las declaraciones de la ex de Pablo Montero, Sandra Vidal, en donde supuestamente habría dicho que Mariana es transgénero no quedaron evidenciadas en cámara. “No vamos a pelear chicas, tenemos que estar en paz. Eso de ser travestis está muy bien, es más, hay mujeres que se ponen penes ahora”. Dijo la nueva integrante de Rica, Famosa y Latina negando lo que supuestamente dijo.

Novia Vicente Fernández Jr Sandra Vidal: Mariana González decide responder

En un video compartido el día de ayer por Nelssie Carrillo, le preguntan a Mariana González su opinión acerca de las declaraciones que Sandra Vidal hizo, en donde supuestamente la llamó ‘transgénero’ o ‘transexual’. “Sandra Vidal hizo referencia que tu eres transexual, ¿Tú qué opinas de eso?’, le preguntaron.

A lo que la novia de Junior respondió: "¿Sabes qué? Ella es un amor de persona, creo que se mal interpretó. Yo amo, que me llegaran a decir eso, al contrario 'La más guapa', 'la más arreglada' siempre le van a decir. A una que no se arregla, que no se produce, pues nunca le van a decir eso", dijo la influencer.