La imagen fue compartida por la misma Mariana González, mejor conocida como la ‘Kardashian mexicana’ mediante su Instagram , en donde ella manifestó un mensaje que iba dirigido para todas las personas que ‘envidian’ su relación con Vicente Fernández Junior, pero al momento de hacer sido compartida por otras cuentas, los malos comentarios no tardaron en aparecer. Archivado como: Novia Vicente Fernández Junior.

Pero diversas cuentas dentro de la plataforma de Instagram se han encargado de recopilar algunas de dichas publicaciones en donde abren paso a que los usuarios internautas puedan opinar al respecto. Recientemente comenzó a circular una fotografía de ambos mientras salen a bordo de un yate pero las duras críticas no faltaron.

La relación entre ambos ha sido criticada duramente en varias ocasiones por parte de los internautas, los cuales no los bajan de una pareja ‘dispareja’ debido a los años que se llevan. Además, por si fuera poco cuando ambos comparten algo en redes sociales han tenido que quitar la opción de comentarios debido a los constantes ataques que han recibido.

En dicha imagen, Mariana González aprovechó para compartir un mensaje a todos aquellos que de manera pública no han aprobado su relación con Vicente Fernández Jr, “A la Gente envidiosa hay que darles de que ,,, para que no se mueran de hambre. Vivan y dejen Vivir”, señaló la conocida ‘Kardashian mexicana’. Archivado como: Novia Vicente Fernández Junior.

La influencer y modelo disfruta al máximo de su noviazgo con el cantante, sin importar las críticas o el qué dirán disfruta el compartir en redes fotografías junto al hombre que cautivó por completo su corazón, inclusive en esta ocasión Mariana dejó que el público opinara por lo que muchos señalaron que son de admiración pero las críticas no faltaron.

No todo es color de rosa, tunden al hijo de Chente y a su novia por la diferencia de edades

Por otra parte en la cuenta de ‘La Lengua te ve’ dentro de Instagram también compartió la fotografía que la influencer había publicado, en esta ocasión ninguno de los dos se escapó de los malos comentarios por parte de los internautas, pues muchos siguen afirmando que su relación no debería de ser.

“Por el $”, “Pobre Viejo”, “Le pediste la bendición al abuelo ridícula”, “Vivan su vida y no le paren a nada el amor no tiene edad ok”, “Y quien es ese viejo”, “Viejillo rabo verde”, “No creo que este con el por amor sino por su $”, “Más operada y no es envidia”, “El abuelo”, “Que disfrute su sugar”, señalaron algunos internautas. Archivado como: Novia Vicente Fernández Junior.