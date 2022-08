Evelyn Beltrán presume que ya falta poco para que vea a Toni

Adamari López no deja de enviar ‘indirectas’

La novia de Toni deja claro que es solo suyo

Tras 84 días dentro de La Casa de los Famosos, Toni Costa regresó con su amada Evelyn Beltrán. La influencer mexicana conocida como “La Bichota” no dudo en presumir todo el camino que hizo para poder reencontrarse con su querido novio español. ¿Le tuvo celos a Adamari?

Por su parte, el papá de Alaïa ya había comentado lo que haría con Evelyn cuándo la volviera a ver. Hasta en una conversación que tuvo con su compañera Natalia Alcocer no pudo con las lágrimas y se puso a llorar en plena transmisión al recordar a su amada novia mexicana.

¡Suelta el llanto por Evelyn!

El bailarín español se encontraba conversando con Natalia Alcocer cuando tocaron el tema de sus parejas, el ex de Adamari López no pudo contener las lágrimas al hablar de su nueva novia. “Ya no hay que hablar de ella entonces” Le dijo Natalia a Toni al ver que su compañero se estaba desgarrando en las lágrimas al recordar a su actual novia.

“Cuando alguien te hace tan feliz se necesita cab***”, reconoció el bailarín de origen español mientras se secaba con una servilleta las lágrimas que salían de su rostro. “Pero los pensamos y están con nosotros”, trató de consolarlo la actriz e influencer mexicana, quien también entró en la casa teniendo fuera una pareja que la hace muy feliz.