Y es que en las fotografías que se tomó hace unos meses atrás con Toni Costa, es evidente que Evelyn Beltrán tiene una imagen de ‘femme fatale’ con voluminoso cuerpo y labios prominentes, así como cejas muy marcadas y grandes plastas de maquillaje, lo que sin duda conquistó al español, pero ¿ahora ella ya no gusta de verse así?

Los labios de la novia de Toni Costa causaron controversia

Mientras muchas mujeres desean tener actualmente los labios de Angelina Jolie o Scarlett Johansson, pareciera que Evelyn Beltrán se arrepiente de tener sus labios demasiado anchos, por lo que compartió fue donde el cirujano para hacérselos más pequeños según escribió en una historia de Instagram.

“Muchas chicas me preguntaron qué me hice… Me estoy reduciendo mis labios”, es lo que se puede ver que escribió la novia de Toni Costa mientras compartió una foto donde una persona le está inyectando algo en los labios y ella muy paciente aguarda a que se termine el procedimiento… para luego mostrar los resultados.