La modelo se atrevió a posar en un mini bikini rosa y causando la envidia de miles, pues con el cuerpo que se carga la influencer mexicana dejó en claro el porque tiene vuelto loco al ex de Adamari López. «Hoy, mañana y siempre decido buscar lo que me hace feliz», escribió Evelyn en Instagram.

¿Harta de que la llamen ‘rompe hogares’?

Hace unas semanas, el portal de ‘Univisión‘ publicó información de que Evelyn Beltrán se cansaba de que la llamaran ‘rompe hogares’, pues mucho se dijo que ‘se metió’ en el matrimonio de Toni Costa y Adamari López, sin embargo ella aclaró que no fue así y que conoció al bailarín español meses después de que se separó.

Sin ocultar que se operó más partes de su cuerpo, la novia del español también enfatizó: «Me hice la lipo 360, a mi no me quita el sueño ser honesta sobre lo que me hago y siempre compartiré lo que me hago porque jamás sabes quien se sienta como tú y no sepa a donde ir», precisó muy sincera al respecto.