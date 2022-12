Evelyn Beltrán entra al quirófano y rompe el silencio sobre lo que pasó

La novia de Toni Costa se sincera con sus fans: “Por fin llegó el día”

Toni Costa le demuestra su amor a la mexicana La novia de Toni Costa entra al quirófano: Evelyn Beltrán es una mujer que fue adquiriendo bastante fama no necesariamente porque sea altamente reconocida, si no que a partir de que el ex de Adamari López, Toni Costa formalizara una relación con la guapa modelo, ha estado en el ojo del huracán día con día. Y es que la guapa mexicana a la cual también conocen como 'La Bichota', ha sido muy criticada por miles de fans de Adamari, pese a esto, ella ha pedido respeto múltiples ocasiones. Pero ahora, Beltrán ha dado a conocer que estará entrando al quirófano, aquí te contamos el por qué. La novia de Toni Costa entra al quirófano: "El día por fin llegó" Fue a través de sus historias en Instagram, que La Bichota subió unos videos explicando que estará sometiendo a unas nuevas cirugías estéticas. Evelyn Beltrán siempre ha sido muy transparente con sus seguidores sobre los arreglitos que se ha hecho. "El día por fin llegó", comenzó diciendo la novia de Toni Costa. Posteriormente, se dio a la tarea de explicarle a sus fans el motivo por el cual entrará al quirófano nuevamente. "Me voy a operar", indicó muy sonriente en sus historias, "ya sé que no les había comentado nada, pero me lo quería guardar".

Detalla los motivos de lo que se realizará La novia de Toni Costa comenzó explicando a lo que se someterá hoy lunes: "¿Qué me voy a hacer? Me voy a hacer otro levantamiento de senos y me voy a cambiar mis implantes para ponerme unos más naturales, más bonitos", explicó la modelo e influencer mexicana. Además, aseguró que estará documentando cómo se va a ir recuperando con el tiempo. "Estoy muy emocionada y muy contenta. Estaré compartiendo todo y cómo me va la recuperación y pues el paso a paso de lo que va siendo, cómo me siento, así que bueno manténganse al tanto. Deséenme suerte", le dijo a sus fans.

La novia de Toni Costa entra al quirófano: ¡Presumió el amor y apoyo de su novio! Pero eso no lo es todo, si no que unas horas más tarde Evelyn no podía dejar pasar la oportunidad de presumir a la persona que, de acuerdo con sus propias palabras, es la que lo apoya siempre, Toni Costa. La mexicana grabó a su novio haciendo un corazón con la mano. Además escribió en dicho video: "Gracias por siempre estar ahí @Toni". Posteriormente y luego de varias horas, La Bichota se dejó ver en su recuperación y subió algunas imágenes de lo que es el quirófano y el doctor que la estuvo atendiendo, siempre mostrándose bastante agradecida "Gracias por preocuparse por mí. Todo salió muy bien", fue el último mensaje que comunicó.

¿Le manda indirecta a Adamari? Luego de que Adamari López acaparara toda la atención en Hoy Día por hablar de su ex Toni Costa luego de un tiempo, Evelyn Beltrán lanzó una fuerte indirecta hacia la chaparrita de oro, que aunque no se sabe que fue dirigida a ella directamente, si fue bastante claro el mensaje. "Hay gente que debería pasar página, vive y deja vivir", ¡Auch!, escribió en una historia de su Instagram. La críticas hacia Evelyn Beltrán parecen no tener un alto, pues también le dijeron cosas como: "Ella habla así por culpa de ella se separado simplemente es amante aunque le diga que es novia", " ¿Qué más podría decir la moza…. La que rompió el hogar", "A esta Evelyn hay que darle una pastilla de ubícate".