Novia se arrepiente en plena boda y revela los motivos frente a todos sus invitados

“El papá no está de acuerdo con esto»

«No sé, porque hubo inconvenientes precisamente hoy», dijo la hispana vestida de blanco y viendo a su alrededor. Causando conmoción entre sus invitados.

Acto seguido, se escucharon aplausos alrededor: “¡Listo! ¡Perfecto! Es lo mejor que pasó”, dijo la voz de un hombre al fondo, según se escucha en la viral grabación.

Por lo que la novia explicó: “El papá no está de acuerdo con esto. Santiago me mintió. Me dijo que su papá estaba súper feliz, que la boda la había pagado el papá”.

“Él se deja mandar por el papá, así no me caso. ¡Cómo trató a mis hijas cuando llegué! Primero mis hijos, te lo dije. Si lo sé, no vengo”, agregó la novia, mientras el hombre le retiraba el anillo.