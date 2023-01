Poco se sabe de dónde fue el flechazo entre Rafael Amaya y su novia pero lo cierto es que ahora el actor está viviendo un exitoso regreso en ‘El Señor de los Cielos’ con la temporada que acaba de arrancar al aire con gran audiencia, y no sólo eso pues su vida personal va por un mejor camino que hace algunos años que vivía en el desenfreno… ¿pero sus fans no están contentas con Maritza Ramos?

¿La gente no está de acuerdo con el noviazgo de Rafael Amaya?

A través de varias fotografías, se puede ver cómo Maritza Ramos está perdida de amor por Rafael Amaya y cómo el actor le corresponde sintiéndose muy alegre y cómo a su lado, por lo que los comentarios en apoyo a ambos no se hicieron esperar: “Wow hermosa pareja”, “Que bellos, Que viva le amor y que sean muy felices cuídense”, “Que afortunada moriría por una foto con él así”, “Ella es muy linda y hacen una bellísima pareja”.

Pero no todo fue ‘miel sobre hojuelas’ y varios criticaron que no se veían bien: “Pobre mujer, Después solo queda lo que el viento se llevó”, “cuánta envidia de la buena por tu novio mejor dicho por el mío”, “No sé quien es ella”, “Él se puede conseguir algo mejor”, “No me gustan”, “Siento que ella no es tanto para él”, se puede leer en las redes sociales.