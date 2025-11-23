Novia aparece muerta tras su boda luego de ser humillada por su vestido

Novia muere tras boda

Familia del novio acusa

Investigación penal en Azerbaiyán

Segun informan MSN, Milenio y El Heraldo, Lyaman Mammadli, de 19 años, celebró su boda sin imaginar que el vestido que eligió sería motivo de conflicto con la familia de su esposo.

El vestido blanco sin mangas y con los hombros descubiertos fue considerado “inapropiado” y “vergonzoso” por los parientes del novio.

Los reclamos y críticas comenzaron horas después de la ceremonia y fueron dirigidos únicamente hacia la joven, quien se sintió profundamente humillada.

Abrumada por la presión y el ambiente hostil, la joven terminó quitándose la vida en el jardín de la casa de sus padres en Mingachevir.

Discusión familiar desencadena tragedia



Según el padre de Lyaman, el novio y sus padres acudieron a la casa familiar para reprocharle su elección de vestido.

Los familiares del hombre afirmaron que ella había “avergonzado” a su hijo al mostrarse “demasiado descubierta” ante los invitados de la boda.

La discusión se intensificó, pasando de comentarios ofensivos a gritos y acusaciones que dejaron a la joven emocionalmente devastada.

La presión continuó incluso al día siguiente, lo que generó un ambiente insostenible para la joven esposa.