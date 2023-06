Marie Claire, novia de José Manuel Figueroa pide perdón

Arrepentida, la primera expulsada de La Casa de los Famosos México dijo lo impensable del funeral del hijo de Maribel Guardia

En pleno funeral de Julián Figueroa hace dos meses, se puso a transmitir en vivo La novia de José Manuel Figueroa, la presentadora Marie Claire quien resultó ser la primera expulsada de ‘La Casa de los Famosos México’, comentó a varios de sus compañeros que estaba arrepentida de lo que hizo en pleno funeral del hijo de Maribel Guardia, a dos meses del inesperado fallecimiento de Julián Figueroa. Y es que durante el inesperado día en que murió Julián Figueroa, las cámaras de los medios de comunicación y el hermetismo de la familia por el trágico acontecimiento hicieron un escándalo en pleno funeral del hijo de Maribel Guardia y mientras muchos amigos de la actriz estaban visitándola para dar el pésame, la novia de José Manuel Figueroa, ‘aprovechó’ el momento. Novia de José Manuel Figueroa pide perdón Marie Claire se animó a transmitir desde el funeral de Julián Figueroa siendo tachada de ‘carroñera’ por parte de la gente que consideraba que no era una actitud correcta dado el dolor de Maribel Guardia y la privacidad de su familia, pero pocos sabían que la comunicadora participa en un show de entretenimiento y cumplía con su deber de trabajo. Sin embargo, la transmisión contando los detalles del funeral de Julián Figueroa no la hizo desde la casa de Maribel Guardia sino desde su coche pues no podía abandonar a José Manuel Figueroa en triste momento y eso fue lo que contó dentro de ‘La Casa de los Famosos México’ y su arrepentimiento fue evidente.

Se arrepiente de lo que hizo en funeral de Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia En un video de TikTok se pueden ver las imágenes de Marie Claire en el jardín de La Casa de los Famosos México hablando con Poncho De Nigris sobre las duras críticas que recibió por hacer su labor de ‘presentadora’ contando lo que vio dentro del funeral del hijo de Maribel Guardia y lo arrepentida que está por dicha situación. «Estaba toda la prensa encima y cuando llegamos me decían ‘una entrevista Marie Claire’ y yo decía ‘cómo voy a dar una entrevista, no tengo derecho’, y por eso le dije a José Manuel ‘cuando salgamos párate y dales entrevista’, y al medio día yo me tenía que ir pero yo sabía que si me iba ya no podría entrar y José Manuel estaba muy mal y estaba súper desencajado porque él había viajado con Julián días antes…», comenzó explicando la rubia.

José Manuel estaba en verdad desencajado por lo sucedido a su hermano Julián Marie Claire aseguró que a ella no la obligaron a hacer ningún enlace para contar las cosas del funeral: «En mi programa le estaban haciendo un homenaje y entonces le dije yo a mi productor, me voy a enlazar desde aquí y voy a contar lo que yo estoy viviendo, me salí, me fui hasta el carro y ahí empecé a hablar desde lo que yo estaba viviendo», comentó. La novia de José Manuel Figueroa jamás esperó ser atacada por dicha situación: «A lo mejor no lo dije bien, pero lo que yo quería explicar es lo que yo sentía en ese momento de lo bien que se sentía contar lo bonito de Julián y ahí hubo otras cosas, a mi me llamaron de muchos canales para pedirme fotos de dentro de la casa de Maribel, me decían ‘saca una foto de donde están reposando las cenizas’, y yo decía ‘yo no puedo hacer eso'», manifestó.

Marie Claire pide perdón a Maribel Guardia y su familia A pesar de que la familia de Maribel Guardia no se molestó por las cosas que dijo y lo que reportó, Marie Claire sí se arrepintió porque jamás esperó el odio que recibió: «Yo apago el celular y cuando vieron todos el enlace, empezaron a decir ‘trepadora, carroñera, utilizando la violencia de género hacia una mujer y yo después caí en cuenta y me quería justificar diciendo ‘estás hablando de mi porque yo no tomé fotos de dentro de la casa’, yo viví muchas cosas que no voy a decir». «Si yo estoy bien con Maribel y su familia eso es lo que a mi me importa y de hecho en muchísimas oportunidades pedí disculpas, porque si me preguntas ahorita, yo no debí haber hecho ese enlace», dijo Marie Claire sin embargo sí se mostró arrepentida por dicha situación. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE LA NOVIA DE JOSÉ MANUEL FIGUEROA.

