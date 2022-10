Paparazzi español revela lo que la novia de Piqué tuvo que hacer por presión

Shakira habría tenido ‘la culpa’ de la reacción de Clara Chía

Piqué reacciona a ‘Monotonía’

Novia Piqué dejo de ir a trabajar. No solamente Shakira y Piqué han estado envueltos en todo este escándalo que dejó su repentina ruptura amorosa, si no que Clara Chía Martí, actual novia del futbolista, también resultó ’embarrada’ de la situación, pues muchos la culpan de haber sido supuestamente la tercera en discordia…

Ahora con el lanzamiento del nuevo tema musical de Shakira ‘Monotonía’ en el cual, lanza claras indirectas hacia su ex Gerard Piqué, parece ser que a Clara no le está yendo muy bien que digamos, pues aseguran que no aguantó la presión social y decidió hacer lo inevitable.

La reacción de Piqué al estreno de ‘Monotonía’

El periodista y paparazzi español Jordi Martín, se ha encargado de seguirle paso por paso a la cantante de talla internacional Shakira, y también a su ex Gerard Piqué, pues fue apenas hace dos días cuando se topó al futbolista en la calle y decidió preguntarle como había tomado el nuevo tema musical de su ex.

Sin embargo, la respuesta de Piqué fue bastante contundente, pues no dio ninguna declaración, ni siquiera bajó la ventana del coche para decir algo. Y es que recordemos que en dicho tema, Shakira no culpó a Piqué de haber tenido ‘culpa’ alguna de su ruptura “No fue culpa tuya, ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía’. Archivado como: Novia Piqué dejo de ir a trabajar