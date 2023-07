Quién no podía faltar en salir en defensa de Paul Stanley era su novia Joely Bernat, quién formó parte de los panelistas durante la gala de este domingo y por supuesto que no pasó desapercibida debido a la forma en la que defendió al conductor del matutino de Televisa a lo largo del programa.

Joely Bernat revela el motivo por el que el conductor de ‘Hoy’ no estuvo en el programa

Si bien, Joely Bernat reveló que no ha tenido la oportunidad de reunirse con su amado debido a que él aún no se encuentra en su casa, ella misma explicó que Paul Stanley aún no debe de tener contacto con el exterior hasta que se presente en la próxima gala de ‘La Casa de los Famosos México’, además aseguró que su novio ya no es el mismo de antes.

Joely Bernat lo dio a conocer a través de sus historias que compartió en la red social de Instagram, “Muchos me comentan: que bueno que está en casa (Paul); no, la verdad todavía no ha llegado a casa. Por contrato deben quedarse en un hotel la primera noche, luego ir a la gala porque les ponen los videos de todos y qué hablaron y qué dijeron, que la verdad se me hace muy fuerte”, comenzó argumentando la novia de Paul Stanley. Archivado como: Novia de Paul Stanley.