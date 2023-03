Éstas son las novedades en videojuegos japoneses del 2023 (VIDEO)

Final Fantasy XVI (22 de junio), Resident Evil 4 Remake, Monster Hunter Rise -ya a la venta-, Wo Long: Fallen Dynasty -ya a la venta-, Street Fighter 6, WILD HEARTS -ya a la venta-, Suicide Squad: Kill the Justice League, Like a Dragon: Ishin! -ya a la venta- y Sword Art Online: Last Recollection, informó Vandal .

Todos los juegos que son compatibles para PlayStation

Por otro lado, algunos de los videojuegos que están por salir son compatibles para consolas como PlayStation y son algunas precuelas de otros juegos que han sido todo un éxito en el mercado. ¡Así que prepara tu bolsillo o comienza a ahorrar para adquirirlos!

Destiny 2: Eclipse, Horizon Forbidden West: Burning Shores, Gran Turismo 7, Summer of Gods, Gundam Evolution, Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key, ONI: Road to be the Mightiest Oni, R-Type Final 3 Evolved, CRYMACHINA y Redemption Reapers, indicó la fuente antes mencionada, Vandal. (MIRA AQUÍ EL VIDEO).