México se queda sin Mundial Sub 20 y sin Juegos Olímpicos de París

Estrepitoso fracaso de la Selección Mexicana Sub 20, que quedó eliminada del Mundial de la categoría y de los Juegos Olímpicos de París 2024, al caer en penaltis ante Guatemala 2-1. En los 90 minutos y los 30 del tiempo extra, el juego quedó empatado a un gol. De esta forma, México pierde la racha de entrar a Mundiales Sub 20, lo que no hacía desde Egipto 2009 y también pierde la racha de ir al torneo olímpico, a donde no faltaba desde el 2008.

La tanda de penaltis fue el acabose del cuadro mexicano, fallando los tres primeros, y el quinto. Guatemala clasificó a Indonesia 2023, de acuerdo con Agencia El Universal. Fue muy pobre, muy pobre la primera parte del equipo de Luis Ernesto Pérez. Apenas dos llegadas de peligro, un mano a mano que Esteban Lozano no pudo concretar, por la buena labor del portero chapín y un tiro de larga distancia de Karel Campos que pasó cerca del arco. Archivado como: Noticias 30 de junio