Las predicciones de sufrimiento de Simma han sido criticadas por algunos que creen que son demasiado pesimistas. Sin embargo, ella insiste en que solo está transmitiendo lo que ha visto en sus visiones. Dice que no quiere causar dolor, pero que siente el deber de advertir a la humanidad de lo que está por venir. Archivado como: Nostradamus austriaca predicciones

Independientemente de la opinión que uno tenga de Simma, no se puede negar que sus predicciones son inquietantes. Ha dicho que el mundo se sumergirá en el caos y la guerra, y que millones de personas morirán. También ha dicho que el mundo natural será devastado, con inundaciones, terremotos y otros desastres que se volverán comunes. Archivado como: Nostradamus austriaca predicciones

Se estudian sus visiones

Las predicciones de Simma se han comparado con las de Nostradamus, el famoso vidente francés. Al igual que Nostradamus, las predicciones de Simma suelen ser vagas y abiertas a interpretación. Sin embargo, hay algunas predicciones específicas que ella ha hecho que se han cumplido. Por ejemplo, predijo el asesinato de John F. Kennedy y la caída del Muro de Berlín.

Ya sea que las predicciones de Simma sean precisas o no, ciertamente han captado la atención del mundo. Su historia ha aparecido en libros, documentales e incluso en un largometraje. También ha sido entrevistada por numerosos medios de comunicación, incluidos CNN, BBC y The New York Times. Archivado como: Nostradamus austriaca predicciones