Said : “Este proyecto, te cuento, nació hace más de un año. José Marques, que es nuestro productor ejecutivo. Se le ocurrió llevar, ahora sí, que el mundo de Don Cheto de la radio, algo audiovisual, y empezamos a hacer una mezcla de cosas y de situaciones hasta que llegó Norteados. Pasó más de un año para qué concretáramos las grabaciones, para qué concretáramos un poco el concepto. De hecho, ya habíamos empezado a grabar y todavía no sabíamos exactamente cuál iba a ser el concepto del show, hasta que quedó un docu reality”.

Don Cheto es el querido personaje de la radio, la televisión y YouTube, que se ha ganado el corazón de millones de fieles seguidores en Estados Unidos, México y América Latina a través de su programa de radio diario en Los Ángeles. Sus tres talentosos amigos y coanfitriones, Said, Gisselle y Chino, completan una compañía que hace comedia relevante e irreverente todas las mañanas, ahora hablan en exclusiva para Mundo Now .

Norteados Don Cheto: Estrella Media ofrece dos días de prensa con el elenco de su nueva serie de comedia con guión de una hora, Norteados con Don Cheto . Norteados con Don Cheto es la nueva comedia con guión de una hora de Estrella Media que amplía los personajes y la rica tradición del exitoso programa de radio Don Cheto Al Aire, con Don Cheto, Chino, Gisselle Bravo y Said García.

“Bueno, de hecho ya hizo una obra de teatro. No, pero fue diferente, pero fue muy divertido y pues literal, trabajar en un proyecto donde sigues trabajando y colaborando con personas a las que quieres mucho, con las que compartes todos los días. Y creo que fue también un apoyo, porque a lo mejor cuando se te iba una cosa, pues Don Cheto estaba ahí para dirigir ahí”. Archivado como: Norteados Don Cheto

Gisselle : “Creo que fue muy padre, a cada uno nos han tocado proyectos de televisión diferentes, Said con actuación, Chino también con y otras cositas. Pero ya como técnicamente hacer actuación sí fue un poco diferente, puedo decirlo tanto para Chino y para mí, que creo que fue como nuestra primera vez”.

¿Cuál ha sido el reto más grande aparte de la actuación?

Chino: “Fíjate que sí fue un poco fácil, porque cuando hablas de actuación yo creo que lo difícil es actuar o representar un personaje que no eres. Y aquí fue un poquito más fácil porque básicamente éramos nosotros, solamente que lo que hacemos en radio, tratar de darle a la gente que lo viera, en forma visual, entonces no es tan difícil”.

“Lo único que sí es acostumbrarte a que hay cámaras y que, pues, de cierta forma ignóralas, porque no tienes que estar volteando a ver las cámaras, sino que actúa normal. Y ese es un poquito que al principio sí como que sabes que hay cámaras alrededor y eso te pone nervioso y te desconcentra, porque no la quieres regar, porque te estás estás chueco, porque estás jorobado, porque no te ves bien, pero ya después de un tiempo llegas a acostumbrarte”. Archivado como: Norteados Don Cheto