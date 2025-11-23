Norris y Piastri descalificados del GP de Las Vegas

Lando Norris y Oscar Piastri fueron descalificados del GP de Las Vegas por esta insólita razón, descubre los detalles.

Lando Norris y Oscar Piastri fueron descalificados del Gran Premio de Las Vegas 2025 debido al desgaste excesivo en la plancha del piso de sus monoplazas.

La sanción, confirmada tras varias horas de investigación de la FIA, transformó por completo la pelea por el campeonato:

Max Verstappen quedó a solo 24 puntos del líder Norris y empató en unidades con Piastri cuando restan dos carreras y una sprint.

El desgaste que cambió el rumbo del campeonato

La noche del sábado en Las Vegas terminó con un giro inesperado.

Aunque Norris había cruzado la meta en segundo lugar y Piastri en cuarto, ambos autos fueron enviados a inspección técnica y se detectó que sus planchas no cumplían con el grosor mínimo requerido de 9 milímetros.

Las mediciones revelaron valores por debajo del límite:

Norris: 8.88 mm (delantera derecha) y 8.93 mm (trasera derecha).

Piastri: 8.96 mm (delantera izquierda), 8.74 mm (delantera derecha) y 8.90 mm (trasera derecha).

El desgaste —menor incluso que el grosor promedio de un cabello humano— fue suficiente para confirmar una infracción automática.

La FIA reconoció que no hubo intención de engañar y que McLaren enfrentó porpoising inesperado, menos oportunidades de pruebas y sesiones acortadas por clima.

Aun así, no existía en el reglamento otra sanción posible más que la descalificación.

La decisión llegó tras casi cuatro horas de revisión y dejó a McLaren sin dos resultados clave.

La defensa de McLaren y el dictamen de la FIA

Durante la audiencia con los comisarios, McLaren argumentó que el desgaste se debió a circunstancias atenuantes.

Señalaron principalmente el porpoising adicional y los ajustes limitados por las condiciones del primer día en Las Vegas.

La FIA, sin embargo, reiteró que el reglamento técnico no contempla excepciones ni precedentes que permitan alternativas a la descalificación. Además, recordó que decisiones previas del Tribunal Internacional de Apelación han sido estrictas con cualquier irregularidad técnica.

Según los comisarios, incluso si hubo daño accidental en el piso del auto, eso no exime del cumplimiento del artículo 3.5.9 del Reglamento Técnico.

Todo concluye en una infracción confirmada y penalidad estándar aplicada.

La descalificación no solo afectó a los pilotos sino también a la narrativa del fin de semana:

Norris había reducido su ritmo en las últimas vueltas por una advertencia del equipo, inicialmente relacionada al combustible, una señal de que algo no marchaba bien.

Un campeonato que revive gracias a la sanción

La victoria de Verstappen ya lo mantenía con esperanzas en la lucha por el título, pero la descalificación de los McLaren lo metió de lleno en el combate. Ahora, con 366 puntos, está igualado con Piastri y a 24 unidades del líder Norris.

La recta final del campeonato se comprimió:

33 puntos en juego en Qatar (con carrera sprint el 29 de noviembre).

25 puntos en Abu Dabi el 7 de diciembre.

Cualquier resultado podría inclinar la balanza.

Tanto Verstappen como Piastri tienen posibilidades reales de salir líderes desde la penúltima carrera. Norris, con 390 unidades, perdió la ventaja que antes parecía cómoda.

El campeonato se definirá en dos fines de semana consecutivos y con tres sesiones puntuables que prometen máxima tensión en un final de temporada inesperadamente abierto.

