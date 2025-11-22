Lando Norris se lleva la pole en Las Vegas tras una caótica clasificación

Lando Norris se lleva la pole en el GP de Las Vegas 2025 tras una clasificación bajo lluvia. La carrera será este sábado 22 de noviembre.

El británico Lando Norris firmó la pole position del GP de Las Vegas 2025 con un tiempo de 1:47.934, superando un complicado circuito callejero afectado por la lluvia. La carrera será este sábado 22 de noviembre a las 23:00 (ET).

Con neumáticos de lluvia (wet y full wet), los pilotos enfrentaron condiciones extremas. La Q1 terminó con sorpresas:

Eliminados: Hamilton, Tsunoda, Bortoleto, Antonelli y Albon (quien provocó bandera amarilla).

Shocks and surprises all the way through the field! 🤯 This is how the grid will line up tomorrow in Las Vegas 👇#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/3IJNrRNMUk — Formula 1 (@F1) November 22, 2025

Q2 sin interrupciones, pero con cambios constantes

Russell marcó el mejor tiempo al inicio, seguido por Hadjar y Sainz. La pista fue mejorando y Oscar Piastri tomó brevemente el liderato con 1:49.136, hasta que Norris se lo arrebató en el cierre.

Norris tendrá ventaja en la largada

El piloto de McLaren largará desde la primera posición, buscando aprovechar en la primera curva. Sin embargo, las condiciones climáticas podrían retrasar el arranque de la carrera.

Your top-three from an entertaining Las Vegas Quali! 👏 1. Norris 🇬🇧

2. Verstappen 🇳🇱

3. Sainz 🇪🇸#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/TmycZ7awpj — Formula 1 (@F1) November 22, 2025

