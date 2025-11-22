Buscar
Aprieta "Enter" para buscar o "ESC" para cerrar.
Inicio » Deportes » Lando Norris se lleva la pole en Las Vegas tras una caótica clasificación

Lando Norris se lleva la pole en Las Vegas tras una caótica clasificación

Lando Norris se lleva la pole en el GP de Las Vegas 2025 tras una clasificación bajo lluvia. La carrera será este sábado 22 de noviembre.
Por 
2025-11-22T05:44:54+00:00
Suscríbete a Nuestro Boletín
Recibe por email las noticias más destacadas
Foto: EFE

Publicado el 11/22/2025 a las 00:44

El británico Lando Norris firmó la pole position del GP de Las Vegas 2025 con un tiempo de 1:47.934, superando un complicado circuito callejero afectado por la lluvia. La carrera será este sábado 22 de noviembre a las 23:00 (ET).

Con neumáticos de lluvia (wet y full wet), los pilotos enfrentaron condiciones extremas. La Q1 terminó con sorpresas:

  • Eliminados: Hamilton, Tsunoda, Bortoleto, Antonelli y Albon (quien provocó bandera amarilla).

 Q2 sin interrupciones, pero con cambios constantes

Russell marcó el mejor tiempo al inicio, seguido por Hadjar y Sainz. La pista fue mejorando y Oscar Piastri tomó brevemente el liderato con 1:49.136, hasta que Norris se lo arrebató en el cierre.

Norris tendrá ventaja en la largada

El piloto de McLaren largará desde la primera posición, buscando aprovechar en la primera curva. Sin embargo, las condiciones climáticas podrían retrasar el arranque de la carrera.

 

Te puede interesar: Dónde ver la UEFA Champions League 2025-26 EN VIVO

Etiquetas: , ,
Artículo relacionado
Regresar al Inicio
Artículos Relacionados

Max Verstappen llega a Las Vegas obligado a ganar

Llega la F1 a Las Vegas: horarios y clima
Frangioli, automovilismo

Muere el piloto Alejandro Frangioli en plena carrera
Fórmula 1, Williams

La Fórmula 1 apuesta por la inteligencia artificial

Checo Pérez regresa a la F1 con test en Imola